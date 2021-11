Les astuces de Cyril Lignac pour une salade de fruits originale et gourmande

Crédit : LEONELLO CALVETTI / SCIENCE PHOTO / LCL / Science Photo Library via AFP

Gérard de Rambouillet adore "les salades de fruits" et voudrait ainsi une recette de Cyril Lignac.

Il est impératif d'avoir de bons fruits recommande Cyril Lignac. "Là, c'est la pleine saison des ananas, il y a les premiers litchis", poursuit-il. Prenez aussi des oranges, citrons, clémentines et des pamplemousses et du raisin. "Moi, j'aime bien prendre un mix de tous ces fruits et de mettre une orange ou une clémentine pressée, du basilic ou de la menthe fraîche infusée", explique le chef, qui recommande aussi d'ajouter du fruit de la passion.

La clé est de mélanger tous les fruits puis de les assaisonner avec un thé vert à la menthe froid ou une infusion rooibos avec du basilic. Vous pouvez aussi couper des petits morceaux de poires pour cette salade de fruits, ainsi que des noisettes caramélisées.

