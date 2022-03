Les astuces de Cyril Lignac pour cuisiner du boudin blanc et du boudin noir

Ce 28 février, en présence d'Éric Zemmour sur RTL, Cyril Lignac répond à un auditeur qui n'a jamais mangé boudin et qui aimerait savoir la différence entre le boudin blanc et le boudin noir et comment les cuisiner.

Le boudin blanc est une préparation charcutière à base de viande hachée blanche (volaille ou cochon). "C'est une émulsion", poursuit le chef qui vous recommande de le cuire à la poêle et de le napper d'une sauce avec une crème fraîche et des morceaux de foie gras. "J'ajoute aussi des morceaux de poires à la dernière minute", ajoute Cyril Lignac. On a quelque chose de plus fondant et de plus délicat avec du boudin blanc.

Le boudin noir est fait avec du sang de porc "et c'est bon quand c'est cuit, car c'est un peu croustillant avec des pommes", décrit Cyril Lignac. Vous pouvez le cuire dans une poêle. Il faut qu'il soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.