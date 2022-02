Pour ce week-end, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour cuisiner une délicieuse compote de pommes. "Bien entendu, on épluche les pommes et on enlève les pépins. Plus on twiste les variétés, mieux c'est. Si elles sont un peu gâtées, c'est bien aussi", démarre Cyril Lignac.

Coupez les pommes en morceaux, ajoutez du beurre demi-sel pour les faire revenir à la casserole. Ajoutez un peu d'eau, du miel ou du sucre et beaucoup de vanille. Laissez mijoter à couvert et n'ayez pas peur de rajouter un peu d'eau et de laisser cuire à feu doux. Quand les fruits sont bien compotés, vous pouvez les écraser à la fourchette pour laisser quelques morceaux dans votre compote.

Pour pimper votre compote de pommes, ajoutez des poires et des bananes dans la casserole. "J'aime beaucoup mettre du gingembre, de la citronnelle", poursuit Cyril Lignac. "On peut mettre aussi de la cannelle", ajoute-t-il. "Ce qui est très essentiel, c'est qu'il faut prendre le temps. Une bonne compote, cuit doucement", conclut le chef.

