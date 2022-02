Les astuces de Cyril Lignac pour des pommes au four fondantes

Ce 16 février, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour des pommes au four fondantes et qui ne ramollissent pas après la sortie du four.

"Peu importe les pommes que vous choisissez pour cette recette", commence Cyril Lignac. Faites blanchir 25g de beurre et 25g de suce. Ajoutez de la poudre d'amandes ou de noisettes, un peu de farine, un œuf et on va préparer notre farce avec des pralines roses.

Videz les pommes et farcez les fruits avec ce mélange de crèmes d'amandes. Ajoutez un peu de beurre par-dessus. Mettez de l'eau au fond du plat "pour avoir un peu de vapeur", détaille le chef. Faites cuire pendant 20 minutes à 180-190 degrés. "Les pommes vont ramollir et on aura le goût de la crème d'amandes. Ajoutez un zeste de citron sur les pommes à la sortie du four", conclut Cyril Lignac.

