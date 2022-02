Les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner autrement les légumes au four

Pour ce 23 février, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour cuisiner simplement des légumes d'hiver au four. Yves Calvi explique qu'il découpe ses restes de légumes et les enfourne avec de l'huile d'olive et de l'ail pendant 20 à 40 minutes.

"Si on veut présenter les légumes d'une manière plus élégante, on peut faire un tian", lui répond Cyril Lignac. Il vous faudra des carottes, du céleri et du panais et de la betterave et des pommes de terre. "L'hiver, on met du bouillon au fond du plat et on cuit et on aura un tian comme en été", poursuit le chef.

Ajoutez dans le plat du beurre du curry au dernier moment que vous cuisinez avec du beurre fondu et du curry. Faites cuire pendant 45 minutes à 180 degrés et votre tian de l'hiver est prêt.

