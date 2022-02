Les conseils de Cyril Lignac pour un cake marbré à réaliser avec vos enfants

Pour préparer un bon goûter pour les enfants, Cyril Lignac dévoile ses astuces gourmandes pour réaliser un cake marbré.

"Ce qui est génial lorsqu'on fait un cake marbré avec ses enfants, c'est de préparer deux pâtes : une à la vanille et au chocolat. J'ai toujours ce souvenir quand j'étais gamin de manger la pâte crue avec ma sœur", explique Cyril Lignac.

On va prendre 10 jaunes d'œufs, 140g de sucre vanillé que l'on blanchit. On ajoute 13cl de crème liquide, 190g de farine, 4g de levure chimique et on mélange à nouveau en ajoutant 60g de beurre fondu et un peu de fleur de sel. Scindez en deux cette pâte à la vanille et dans l'autre moitié, ajoutez du chocolat fondu ou du cacao.

Dans un moule à cake beurré et fariné, versez un coup de pâte vanille et un coup de pâte chocolat. Mélangez le tout avec une cuillère et enfournez une heure à 165 degrés. Démoulez-le sur une grille et mangez-le tiède.

