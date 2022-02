Les recettes savoureuses de Cyril Lignac pour cuisiner les endives

Ce 24 février, Cyril Lignac dévoile ses conseils pour transformer un plat simple, une salade d'endives, en un "véritable de repas".

"C'est amusant, parce que je n'aimais pas du tout les endives à l'époque, je ne les mangeais que cuites avec du jambon et de la béchamel quand ma mère me faisait ça. Mais là maintenant je les aime en salade (...) Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis", explique Cyril Lignac.

Prenez de petites endives, car "la feuille est un peu plus croquante et plus fine", poursuit le chef. Effeuillez les endives, coupez l'arrière et ensuite vous pouvez cuisiner une salade avec une vinaigrette faite avec de la moutarde et de l'huile. "Bien entendu je suis de l'Aveyron, donc j'ajoute du roquefort et des noix entières avec un petit peu de poires dedans", ajoute Cyril Lignac.

Sinon, le chef vous conseille d'ajouter dans votre salade d'endives des suprêmes d'orange, "ça marche hyper bien avec bien entendu des poires", avec du fromage bleu mélangé avec de la mascarpone pour avoir ce côté crémeux. Quant à Yves Calvi, il ajoute dans sa salade d'endives du gruyère Suisse et des betteraves.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.