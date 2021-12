Corinne qui habite à Paris aimerait les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner du chutney pour accompagner le foie gras.

"C'est vraiment l'accompagnement, l'exhausteur de goût, tout ce qui peut accompagner le foie gras. C'est bon, car c'est finalement un peu aigre-doux", démarre Cyril Lignac.

Pour le chutney, le chef recommande toujours la datte Mejdool, la figue et la poire, "parce que dans la datte on a vraiment ces saveurs hyper concentrées et de la finesse à l'intérieur de la chair", "la figue séchée parce qu'elle va apporter un peu plus de texture", et "la poire fraîche, parce qu'elle est de saison et qu'elle va apporter du liquide car elle va cuire et compoter".

Commencez par laver les figues et les poires. Dénoyautez les dattes, coupez les morceaux de figues et de dattes. Coupez un oignon en brunoise finement. Faites un caramel avec 25g de miel, 25cl de vinaigre de Xérès et laissez réduire. À côté, faites revenir les oignons dans de l'huile d'olive, ajoutez les poires et les figues avant d'ajouter ce mélange dans votre caramel fait avec le miel. Laissez compoter pendant 30 minutes. "L'essentiel, c'est de ne pas cuire trop vite", ajoute le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.