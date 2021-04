Les infos de 5h - Agriculture : le colza, première victime du froid

publié le 07/04/2021 à 05:41

Les températures sont de nouveau négatives ce mercredi matin. Le gel saisit une partie de plus en plus importante du pays et menace forcément les cultures. Les viticulteurs sont mobilisés et les agriculteurs sont à pied d'oeuvre depuis 48 heures pour tenter de sauver leur saison.

Parmi les plus fragiles : le colza déjà en fleur. François Demory, exploitant dans l'Aisne, constate déjà les premières pertes. "J'ai fait un tour de plaine pour aller voir et c'est là que j'ai vu que les colzas avaient la tête à l'envers. C'est pas très très bon signe en général, il y a quand même un peu de dégâts je pense", dit-il.

Pour le diagnostic final, "il faudra voir dans une semaine, dans 10 jours, quand les températures seront élevées. C'est là qu'on va voir en coupant, si les épis sont gelés ou pas", nous explique l'exploitant.

À écouter également dans ce journal

Disparition d'Estelle Mouzin - Nouvelles fouilles dans les Ardennes. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, aurait donné des renseignements précis sur le lieu où aurait pu être enseveli le corps d'Estelle Mouzin.

Justice - Jugé pour "injures publiques" après avoir traité en ligne des policiers de "bande de nazis", le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues a été relaxé mardi par le tribunal judiciaire de Paris.

Transports - Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports, s'est exprimé ce mardi 6 avril au sujet du groupe Air France-KLM, sous "respirateur étatique" pour la deuxième fois en un an. Pour lui, "la compagnie est à l'abri des faillites".