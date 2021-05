Michel Cymes vante les bienfaits des graines de chanvre pour votre santé

publié le 07/05/2021 à 11:32

Ce matin, Michel Cymes fait l’apologie du chanvre. Mais si on est bel et bien en présence d’une sous-espèce du cannabis, les amateurs de fumette seront déçus : on parle ici de la graine de chanvre, celle qui se mange et qui présente des atouts nutritionnels insoupçonnés que je vais vous détailler.

Ce chanvre-là est débarrassé du THC, le tétrahydrocannabinol, la fameuse substance active dont les effets sont psychotropes et vous bousillent le cerveau. Voilà pourquoi ce chanvre se cultive à découvert et pourquoi il est en vente libre.

Il s’agit là d’une graine complète qu’on a eu tendance à oublier pendant longtemps et qui revient aujourd’hui à la mode, parce qu’elle présente un bilan nutritionnel de compétition.

Parmi ses atouts nutritionnels, on commence par sa richesse en protéines. On en trouve deux fois plus dans une portion de graines de chanvre que dans un œuf.

Une graine riche en oméga-3

Autre avantage : elle contient ce qu’il faut d’oméga-3 qui, rappelons-le, sont des acides gras essentiels sans lesquels le développement et le fonctionnement de notre cerveau, de notre rétine et de notre système nerveux auraient quelques ratés.

Imaginez que deux cuillérées à soupe de graines de chanvre suffisent à couvrir nos besoins quotidiens. Par ailleurs, j’ai déjà eu l’occasion de vous dire que les oméga-3, c’était bien beau, mais qu’ils entraient en compétition avec les oméga-6 dont la synthèse se fait prioritairement dans le corps humain. Eh bien là, avec les graines de chanvre, vous avez un aliment où le rapport entre oméga-3 et oméga -6 est excellent.

Et ce n'est pas fini. Il y a aussi la vitamine E, réputée anti-oxydante, c’est-à-dire capable de ralentir le vieillissement de vos cellules, sans oublier les minéraux. Là encore, la graine de chanvre recèle des trésors : on y trouve du magnésium (bon pour lutter contre le stress), du fer (utile pour combattre la fatigue) et du potassium (alcalinisant et, en conséquence, bon pour compenser une trop grande acidité du sang qui peut générer fatigue, ostéoporose voire hypertension artérielle).

Avec quoi manger des graines de chanvre ?

Si vous êtes végétarien et que vous en avez marre du soja, les graines de chanvre peuvent être une autre solution. Si l'on devait leur trouver un défaut, peut-être faut-il parler de la digestion pas forcément facile si vous consommez ces graines entières, c’est-à-dire avec leur écorce noire. Mais le plus souvent, elles vous seront proposées décortiquées.



Ces graines de chanvre se marient bien avec yaourt, compote, muesli et crudités, mais elles ont leur place dans à peu près tous les plats. Il y a même des associations explosives, comme par exemple celles avec les myrtilles ou avec les fèves de cacao.



Dans un cas comme dans l’autre, ce sont des aliments riches en antioxydants donc capables de protéger les oméga-3. Après, si vous avez un problème avec les graines, je vous signale que le chanvre existe aussi sous forme d’huile. Dans la salade, ça n’a jamais fait de mal à personne.