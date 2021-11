Petit déjeuner : comment Melitta Bentz a changé et amélioré votre café du matin

Ce matin, je vais vous parler de Melitta Bentz. Vous ne la connaissez pas et pourtant vous allez voir, vous la connaissez tous. Melitta Bentz est née à Dresde en Allemagne en 1873. Femme au foyer, cette fille d’éditrice n’a pas suivi les traces paternelles, à l’époque on reste bien sagement à la maison, mais pourtant le papier va changer sa vie et la nôtre.

Cette maman ménagère boit du café, beaucoup de café. Mais elle a un souci : les percolateurs qui existent déjà à l’époque infusent trop le café à son goût et surtout ils laissent du marc au fond de sa tasse et ça elle a horreur. Certes, il y a bien des filtres, mais ils sont en tissu, en lin et très pénibles à nettoyer. Elle est tatillonne, Melitta Bentz et inventive, alors elle cherche.

Et un jour, en regardant son fils Willi faire ses devoirs, elle a une idée géniale. Elle pique un morceau de papier buvard dans un de ses cahiers d’école et le tapisse à l’intérieur d’un pot en cuivre dont elle a perforé le fond avec un clou. Elle fait son café dedans et là non seulement c’est très pratique, il n'y a rien à nettoyer, juste le buvard à jeter, et en plus le café est plus riche en goût et en arôme. Bref ce jour béni de 1908, Melitta Bentz vient d’inventer le filtre à café et change radicalement son destin.

Une véritable success story

Cette invention va la sortir de sa maison et de sa condition. Le juin de la même année, elle réussit à déposer le brevet de son invention et en décembre contre 73 pfennigs, les pièces jaunes allemandes de l’époque, elle crée son entreprise, dont les premiers employés sont son mari et ses deux fils dont Willi, le gamin au buvard.

En 1909, elle vend 1.200 filtres à café à la Foire de Leipzig et obtient des récompenses internationales. La Première Guerre mondiale la freine dans son élan, le café est rationné et le papier réquisitionné, mais dans la fin du conflit, ça repart de plus belle. En 1927, elle a 80 salariés qu’elle chouchoute : primes de Noël, 15 jours de congés annuels au lieu de 6 et ça marche sur la productivité puisqu’elle dépasse les 100.000 filtres fabriqués.

Et la Seconde Guerre mondiale ne changera rien à la success story des filtres à café vendus dans les célèbres paquets rouges et verts Melitta que vous avez peut-être chez vous. Ni le décès de sa fondatrice en 1950. Aujourd’hui l’entreprise, devenue un groupe, emploie 6.000 employés et a fait 1,7 milliard de chiffres d'affaires l’an dernier. Et dire que tout ça est parti de la cuisine de Melitta Bentz, cette illustre inconnue qui désormais ne l’est plus.