Raclette : les astuces de Cyril Lignac pour un repas gourmand et délicieux

"Est-ce qu'on aura assez de pommes de terre ? Et qu'est-ce qu'on achète comme légumes ? Il faut passer chez le fromager et il ne faut pas oublier les cornichons !" Vous aurez reconnu la douce odeur et le crépitement de la raclette dans cette liste de courses.

S'il y a bien un plat qui met les papilles en ébullition et qui nous réconforte pendant l'hiver, c'est la raclette. Simple et efficace, le fromage fondu sur les patates fumantes, agrémenté de charcuterie et de légumes est un vrai plaisir à partager et un repas convivial.

Pour sortir un peu de la raclette "traditionnelle", Cyril Lignac recommande de varier les plaisirs avec des fromage fumés, poivrés. Le secret du chef, c'est de couper la raclette avec du Mont d'Or. On enlève le creux du fromage, on met une goutte de vin blanc à l'intérieur, puis on met au four à 200 degrés pendant 25 minutes. Et cela donne deux variations de fromage.

Pour la charcuterie, misez sur de la viande des grisons, du jambon de coche ou du jambon de Parme. Pour couper le côté un peu gras de la raclette, on peut ajouter des cornichons ou des pickles (petits oignons à faire cuire) que l'on place au milieu de la table et on peut servir une belle salade verte avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique blanc.

Quant aux restes de fromage post-raclette, on peut faire un petit gratin de pommes de terre avec le fromage, des oignons caramélisés, un peu de crème ou de lait, du vin blanc, et on gratine dans un plat.