Cuisine : les recettes faciles pour s'initier à la gastronomie tamoule

Pour ces recettes de Nous Voilà Bien ! direction le sud et le sud-est de l'Inde et le Sri Lanka où se trouve la communauté tamoule pour en découvrir la gastronomie. "Le tamoul, en fait, c'est une langue qu'on parle principalement dans le sud de l'Inde, au Sud-Est de l'Inde et au nord du Sri Lanka. Et aujourd'hui, la communauté tamoule est présente un peu partout dans le monde, c'est la diaspora. Il y a une communauté en France, mais il y en a aussi en Angleterre, en Malaisie, à Singapour et dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada", précise Selva, blogueuse, dessinatrice et autrice du livre À la table d'une famille tamoule - Recettes de mes parents.



"Je n'ai jamais retrouvé les plats de ma maman au restaurant. Après, j'essaye de comprendre pourquoi et je me dis que peut-être c'est une cuisine qui est très affirmée, très franche au niveau des saveurs", poursuit Selva. "

Et peut-être que ça fait peur aux restaurateurs et qu'ils préfèrent aussi rester dans des saveurs plus réconfortantes et connues du palais français et occidentales. Mais, on peut en trouver quelques restaurants tamouls près de la Gare du Nord à Paris", décrit Selva.

Comment décrire la cuisine tamoule ?

"C'est une cuisine assez brute (...) J'aime bien aussi la rapprocher de la cuisine mexicaine. Finalement, ce sont des régions où, en fait, il y a à peu près le même climat. Donc c'est très chaud, c'est tropical, ça peut être aride par endroits et du coup, même en termes de culture, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients", analyse l'autrice d'À la table d'une famille tamoule.



"Par exemple, il y a beaucoup de légumineuses dans le sud de l'Inde, des pois. Mais en fait, on cultive aussi beaucoup du riz, du piment, du poivre (...) Et c'est une cuisine qui est très peu crémeuse par rapport à la cuisine française. C'est vraiment différent et on utilise beaucoup moins de produits laitiers que dans le nord de l'Inde, par exemple", ajoute Selva.

Pour cuisiner tamoule chez vous, il vous faut "une liste assez conséquente d'épices" et "principalement des graines de moutarde qui sont indispensables à la cuisine du Sud de l'Inde, des graines de cumin, du fenouil, quelques lentilles et aussi du riz, évidemment, ce n'est pas une épice, mais l'ingrédient principal", révèle la dessinatrice. Pensez aussi à acheter du curcuma, du tubercule moulu, des graines coriandre.

La recette du Sukku Kaapi

"C'est un breuvage qui est fait à base de gingembre séché", explique Selva. Il faut écraser le gingembre avec un mortier, puis le torréfier à sec. Ajoutez des épices comme du poivre, la cannelle et des graines de coriandre. Faites torréfier le tout et ajoutez un peu de sucre qui va caraméliser, puis de l'eau. Laissez infuser pendant une bonne dizaine de minutes avant de filtrer puis de boire cette boisson.

La recette du riz au yaourt

Si vous avez du yaourt blanc, vous le mélangez tout simplement à du riz blanc bien cuit et salé. Pour agrémenter et ajouter un peu de croquant et de saveur, vous pouvez ajouter des petits bouts de concombre, sinon des petits bouts de mangue ou de carottes coupées très, très finement en dés. Vous pouvez accompagner ce riz au yaourt d'une sauce express ail et harissa. "C'est très simple, donc un peu de harissa, un peu d'huile d'olive, une gousse d'ail écrasée, un peu de sel. Vous mélangez et c'est tout", conclut Selva.