Les astuces de Cyril Lignac pour un riz cantonais facile et traditionnel

Aujourd'hui, c'est Fabienne qui vit à Outreau aimerait connaître la recette de Cyril Lignac de riz cantonais.

"On le mange toujours dans les restaurants chinois, mais, on peut le faire à la maison et ce n'est pas grand-chose", explique Cyril Lignac. On prend une sauteuse ou un petit wok dans lequel on verse un peu d'huile de pépins de raisin. On commence à cuire un oignon ciselé, de l'ail coupé finement. À côté on bat des œufs, "et on commence à écarter un petit peu l'ail et l'oignon pour verser l'œuf dedans", raconte le chef. Réalisez ainsi des œufs brouillés à l'aide de baguettes.

Vous avez fait cuire votre riz dans un bouillon ou dans un cuiseur vapeur. "Il faut du riz rond un peu à sushis ou un riz traditionnel", décrit le chef. Mélangez le riz avec les œufs, les oignons et l'ail dans votre sauteuse et ajoutez des petits pois ou des légumes verts de saison. Coupez des petits dés de jambon blanc puis ajoutez-les à la préparation. Déglacez à la sauce soja et continuez de bien mélanger puis dégustez dans un bol.

