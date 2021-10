Les astuces de Cyril Lignac pour faire manger du fenouil à vos enfants

Laurence voudrait l'aide de Cyril Lignac pour faire manger du fenouil à ses enfants.

"Déjà même moi qui suis grand, ce n'est pas mon légume préféré. Donc j'ai plein de petites astuces. C'est vrai que le gratin, ça sauve tout", explique Cyril Lignac.

On coupe le fenouil et on le cuit dans de l'eau avec un peu de sel. On le sort, on l'égoutte et on hache les légumes. Soit on peut faire une petite béchamel, avec du jambon et du fromage et là on réalise un petit gratin en ajoutant de la chapelure au dernier moment. "Et là c'est hyper bon, car on a ce petit goût anisé et finalement comme il y a de la béchamel pour les enfants ça leur fait découvrir légèrement ce goût anisé. Parce que ce qui est difficile avec le fenouil, c'est vraiment ce fort goût d'anis", ajoute le chef.

Vous pouvez sinon le faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Faites-le confire puis lever des suprêmes d'oranges. "Le fenouil, ça marche hyper bien avec le jus d'orange. Cela va le caraméliser", poursuit Cyril Lignac.