Cheesecake, coleslaw... Comment cuisiner les spécialités américaines ?

La cuisine américaine, ce n'est pas que le burger. Chaque État possède sa spécialité comme le cheesecake de New York et la soupe de palourdes de Boston.

En Nouvelle-Angleterre, près de Boston, "il y a tous les produits de la mer. Ils ont un super fish and chips, ils ont des homards et ils ont la palourde qui est un produit emblématique", explique le chef Grégory Cohen au micro de Nous Voilà Bien ! Dans le potage aux palourdes, "il y a des pommes de terre, il y a du lait, de la crème . Il y a du vinaigre de vin et des aromates... Ça tient au corps, c'est pas mal", ajoute-t-il.

Comme spécialité américaine, il y a aussi le rôti braisé yankee, "c'est en fait une sorte de rôti cuit à basse température dans une cocotte. C'est un peu comme notre gigot de sept heures ou neuf heures, ça dépend. On le fait cuire pendant sept à neuf heures et après, évidemment, comme c'est un peu trop léger, on va rajouter des haricots blancs à la sauce tomate sucrée. Ça va tenir aussi au corps. C'est assez fondant, mais c'est pas mal", décrit Grégory Cohen.

Quant à la cuisine cajun, vous la trouvez en Nouvelle-Orléans. "C'est une cuisine qui est un peu métissée, elle a plein de cultures différentes", raconte le chef. "On a la cuisine qu'on appelle cajun, qui va être un peu la cuisine de la campagne du bayou et la cuisine créole, qui est la cuisine des villes". Dans le bayou, vous trouverez "plein de spécialités avec des écrevisses" et "le jambalaya, une sorte de ragoût de riz, de jambon et de volaille et de crevettes quand on est plutôt en ville".

La recette du coleslaw

"La salade coleslaw, c'est celle qui donne bonne conscience aux États-Unis, quand on mange à hamburger ou quand on va dans un Delicatessen [restaurant, ndlr]. Elle est simple à faire", explique Grégory Cohen. Pour six personnes, il vous faut un demi-chou vert, 6 carottes, sel, poivre et 60g de raisins secs blonds. Commencez par râper finement les carottes et le chou. Mélangez l’œuf, l’huile et le vinaigre au mixeur pour obtenir une texture de mayonnaise. Mélangez la sauce aux carottes et choux râpés. Ajoutez les raisins et assaisonnez avant de passer à la dégustation.

La recette du cheesecake

Pour le fond de tarte : il vous faut 100g de biscuits à la cannelle et 25g de beurre. Mixez les biscuits avec le beurre et passez-les au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Montez la crème lentement (pour la réussir à tous les coups il faut que tous les éléments soient bien frais et que la crème soit riche). Dans un bol, détendre le Cream cheese avec le sucre glace et le sucre vanillé. Mélangez la préparation à la crème montée en 2 temps.

Au fond d’un verre mettez le fond de tarte croustillant (refroidi), puis une cuillère à soupe de confiture de fraises et coulez le mélange cheesecake. Placez au frais pendant 2 heures puis décorez le cheesecake de fraises fraîches avant la dégustation.