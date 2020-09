À Poissy, une bulle d'air pur installée dans une école

publié le 09/09/2020 à 10:17

Lundi 7 septembre, une bulle d’air pur a été installée à l'école Victor Hugo à Poissy (78), afin de permettre aux élèves de mieux respirer. Une première en France pour s’attaquer à la pollution des cours de récréation de plus en plus préoccupante.

"Mais qu’est-ce que c’est ce bidule ?", c'est actuellement la phrase la plus courante dans cette école des Yvelines. En effet, une étrange machine a pris place dans la cour de récréation. Une grosse boite de 5 mètres de long et de 3 mètres de hauteur. C’est formidable, ça permet un nouveau mur pour les parties de foot, c’est peut-être aussi un endroit sûr pour les cachettes ? En fait non, il s’agit d’une machine pour mieux respirer.

Cet étrange appareil, développé par Suez, va capter de l’air à hauteur d’enfant, justement là où il est le plus pollué, avant de le traiter et de le restituer une fois purifié. À l’intérieur, un système complexe qui fonctionne grâce à des charbons actifs et des micro-algues qui vont se nourrir de cette pollution et fabriquer de l’oxygène. C’est une première dans une cour de récréation. Il y a un an, Véolia avait installé un procédé de purification dans des écoles du Raincy, mais pour des salles de classe.

La pollution dans les écoles atteint un niveau inquiétant

Le taux de pollution dans les écoles est particulièrement inquiétant dans les grandes métropoles. En 2019, le journal Le Monde, en association avec l’ONG Respire, publiait des chiffres alarmant : les niveaux de pollution de l’air extérieur, à proximité immédiate des établissements franciliens, et en particulier parisiens, dépassent les plafonds sanitaires recommandés par l’OMS. À Lyon selon Greenpeace, 53% des écoles et des crèches sont dans le rouge. À la cantine, les produits sont bio mais on tousse dans la cour, il y a comme un souci.

Ces machines sont une solution à court terme

C’est très bien une machine pour assainir l’air avec des micros-algues, la technologie et la nature ensemble pour nous aider, mais le vrai souci n’est pas de savoir comment traiter cette pollution, mais pourquoi ces écoles sont polluées.

Plus une école est proche d’un axe routier, plus les élèves développent des troubles respiratoires. Voilà pourquoi piétonniser les abords des écoles peut être une solution, diminuer la fréquentation automobile ou beaucoup plus radical : l’école en ligne, à la maison.. bizarrement depuis le confinement cette option a moins la côte.

Le plus : Uber opte pour l’électrique.

Hier, le géant américain a annoncé que la moitié des trajets dans les véhicules Uber sera effectuées dans des véhicules "zéro émission" d’ici à 2025, dans sept grandes capitales européennes. Ainsi que de parvenir à 100 % de véhicules électriques en Europe, aux Etats-Unis et au Canada à l’horizon 2030, puis dans le reste du monde dix ans plus tard. À Paris, ce sera même plus tôt en 2024. Ambitieux alors que seulement 17 des VTC Uber français sont hybrides.

La note : 15/20 au gouvernement pour sa lutte contre les passoires thermiques

7 milliards du plan de relance seront consacrés à la rénovation des bâtiments, et il était temps. Le ministère de la Transition écologique a publié des chiffres hallucinants. Sur 29 millions de logements, 4,8 sont des passoires thermiques... il y a donc un peu de travail.