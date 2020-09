Paris : ouverture de la plus grande pharmacie de France en centre-ville

publié le 07/09/2020 à 13:05

La plus grande pharmacie de France, en centre-ville, vient d'ouvrir ses portes à Paris. Plus de 2.000 m² de surface et 4,5 kilomètres de rayonnage s'étendent au deuxième sous-sol des Halles, en plein cœur de la capitale.

Le Parisien propose aujourd'hui, une visite guidée dans ce temple du soin. Près de 50 salariés sont en place pour accueillir les quelque 1.200 clients qui y sont attendus chaque jour. Ce ne sont pas moins de 40.000 références qui sont proposées dans cette officine, pour environ 40 marques différentes. Le chiffre d'affaires est estimé à 21 millions d'euros. Des chiffres qui donnent le tournis.

Au premier coup d’œil, cette pharmacie ressemble plus à un supermarché qu'à une officine. La majorité des produits proposés sont issus de la parapharmacie, au sens très large du terme. Ainsi, au rayon cosmétique, on découvre un espace qui ressemble à s'y méprendre à une parfumerie : des crèmes, des lotions et même du maquillage.

Il y a également un espace spécifiquement dédié aux cosmétiques masculins, où les hommes auront le choix entre pas moins de 500 références.

La pharmacie du futur

Au rayon cheveux surprise : un mini salon de coiffure, avec les fauteuils tête en arrière et les lavabos. Vous pouvez y tester les traitements, comme les produits de coloration. C'est une innovation puisque cela n'existe nul part ailleurs.

Cette pharmacie possède également un immense rayonnage, consacré aux huiles essentielles et aux produits bio. Aussi, un très grand rayon préservatif, mais là, il n'est pas possible de tester les produits.

Après avoir arpenté ce dédale du soin en ayant traversé l'univers du bébé et les aliments pour sportifs, vous arrivez devant...25 caisses. Mais, au-delà du gigantisme, c'est surtout la pharmacie du futur, "à mi-chemin entre l'hypermarché, le drugstore à l'américaine et le centre de santé", rapporte Le Parisien. Ainsi, à côté des caisses, on trouve trois petites pièces connectées. Celles-ci accueilleront bientôt des télé-consultations, des tests, des vaccinations. Samedi prochain par exemple, c'est tests Covid-19, gratuits.

Puis évidemment, il y a beaucoup de médicaments. Derrière les caisses, c'est un robot qui trie qui range et qui distribue des milliers de boîtes par heures. Cela peut paraître un peu industriel, mais au moins c'est une vraie pharmacie avec des vendeurs pour vous conseiller : "On ne veut pas que les gens aillent sur internet", confie l'un des associés.

Un panier moyen à 40 euros

Les petites pharmacies ne sont plus viables, à cause des baisses de prix sur les médicaments. Il s'en ferme une tous les deux jours. Avec ce nouveau modèle, on a une sorte de hub de la santé. La parapharmacie contribue à 60 % du chiffre d'affaire et donc l'officine peut vivre.



Les clients semblent emballés, il y a du choix et les prix sont attractifs. Toutefois, gare au piège de la tête de gondole : on vient pour du Doliprane et on repart avec du shampoing, une crème qui fait la peau douce et des chaussures orthopédiques.



Ici, le panier moyen s'élève à 40 euros. C'est 3,5 fois plus que ce qu'on dépense dans une pharmacie classique.