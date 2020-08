Les enfants exposés à un air pollué grandissent avec des poumons plus faibles

publié le 25/08/2020 à 21:50

Un air plus pollué, des poumons en moins bonne santé. C'est ce qu'ont conclu des chercheurs allemands, qui ont étudié l'effet de la pollution de l'air chez les enfants et présenté leurs résultats lors du congrès international de la European Respiratory Society (ERS).



Comme le rapporte The Guardian, l'étude portait sur 915 enfants, élevés à Munich et Wesel, en Allemagne. Les chercheurs ont comparé la puissance de respirations des enfants aux âges de 6, 10 puis 15 ans.

Tenant compte de facteurs extérieurs, comme le fait de savoir si les parents fument ou non, les résultats ont ensuite été comparés selon le niveau de pollution présent dans le lieu où l'enfant a grandi. Le résultat est sans appel : plus un bébé est exposé à un air pollué, moins ses poumons fonctionnent bien, arrivé à l'adolescence.

Une régulation insuffisante ?

"C'est inquiétant car ça suggère que des dégâts infligés aux poumons à l'enfance peuvent avoir des conséquences à travers la vie", regrette Qi Zhao, un des auteurs de l'étude. Autre conclusion alarmante : ses dégâts peuvent être constatés même dans des villes où la qualité de l'air est suffisante selon les critères de l'Union européenne.

L'UE fixe une limite annuelle du taux de particules fines PM 2.5, responsables de plusieurs troubles de santé, de 25 microgrammes par mètre cube. C'est bien plus que le critère mondial, fixé par l'OMS, de 10 microgrammes par mètre cube.

"Les études suggèrent que les régulations en vigueur, comme celles de l'UE, ne sont pas assez sécuritaires. Des recherches précédentes ont montré que 67.000 diagnostics d'asthmes chez les enfants pourraient être évités en s'alignant sur les standards de l'OMS", alerte Thierry Troosters, président de l'ERS.