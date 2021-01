"Semaine Green" : 10 podcasts pour se mettre au vert

publié le 27/01/2021 à 07:30

Cette année encore, RTL passe au vert et renforce sa mobilisation pour la planète. À l'occasion de la deuxième édition de la "Semaine Green" du Groupe M6 et 5 ans après les accords de Paris sur le climat, l'information et les programmes se mettent au diapason lors d'une semaine thématique consacrée à l'écologie du 24 au 31 janvier.

La rédaction de RTL vous propose de réécouter les 10 épisodes de notre podcast Tilt. Autant d'histoires vraies où des femmes et des hommes racontent comment ils/elles ont changé leurs habitudes pour créer leur propre mode de vie.

Au programme, 10 épisodes qui abordent des questions essentielles : comment adopter un mode de vie (presque) zéro déchet, pourquoi il faut remplacer sa voiture par un vélo, pourquoi les régimes amaigrissants ne servent à rien, comment ne plus rien acheter de neuf, pourquoi il faut arrêter de manger de la viande, ou encore comment faire ses courses sans aller au supermarché.

Point d'orgue de "Semaine Green", le film-héritage de Yann Arthus-Bertrand, Legacy, notre héritage a été diffusé le mardi 26 janvier à 21h05 sur M6. Le photographe et réalisateur y livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il a vu se dégrader. Legacy, notre héritage est visible en replay sur ici.

>> Tilt, une série de 10 épisodes exceptionnels à retrouver un jeudi sur deux. Tilt est un podcast d’histoires vraies sur des modes de vies, plus responsables plus en accord avec l’environnement, plus épanouissants. Un podcast RTL.