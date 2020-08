Consommation : pourquoi (et comment) ne plus rien acheter de neuf

publié le 04/06/2020 à 06:35

Je n’ai jamais vraiment aimer faire du shopping : passer quatre heures dans les boutiques : piétiner, faire la queue, avoir chaud… Tout ça pour repartir avec seulement un t-shirt ça m’épuise. Mais avec tous les achats sur Internet, c’est bien plus simple de changer de portable en un clic ou de se faire livrer une commode en 24 heures.

Donc acheter neuf, c’est rapide, c’est pratique mais je me rends bien compte ça pollue. Selon l'Agence de la transition écologique, la production de vêtements est plus polluante que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Pourtant plein de solutions existent pour faire autrement...

Dans ce septième épisode de Tilt, Sarah raconte comment elle a décidé de plus rien acheter de neuf. Elle n’achète plus que des objets d’occasion sur Vinted ou Leboncoin, et ne ressent plus du tout l’envie d’acheter des objets neufs. Non seulement cela lui permet d’économiser de l’argent, mais cela lui permet également de faire de nombreuses rencontres.

>> Tilt, une série de 10 épisodes exceptionnels à retrouver un jeudi sur deux. Tilt est un podcast d’histoires vraies sur des modes de vies, plus responsables plus en accord avec l’environnement, plus épanouissants. Un podcast RTL.