Écologie : "Les COP ne servent à rien", affirme Yann-Arthus Bertrand

publié le 22/01/2021 à 09:41

Dans son nouveau film Legacy, notre héritage, le photographe Yann-Arthus Bertrand y présente 50 ans d'engagement pour l'environnement, un héritage à sauver et à protéger.

"C'est l'histoire de mes 50 ans d'écologie ce film (qui sera diffusé le 26 janvier à 21h sur M6, ndlr). La personne que je suis aujourd'hui vient de ces trois ans que j'ai vécu au Kenya. Tous les animaux que j'ai étudiés à cette époque sont en voie de disparition : les lions, les éléphants... Être écolo et regarder les chiffres aujourd'hui, c'est angoissant. L'Homme est en train de supprimer ce qui n'est pas humain sur la Terre, il n'y a plus que lui. Contre le changement climatique, il n'y aura pas de vaccin. Le vaccin c'est toi, moi, ce qu'on est capables de faire. C'est un film où je parle avec émotion de notre responsabilité. On a vécu une génération inouïe et qu'est-ce qu'on a fait de la planète ? On est devenus tellement puissants, on est dans une espèce de banalité du mal", fustige Yann-Arthus Bertrand.

"C'est le film le plus difficile que j'ai eu à faire car parler d'une catastrophe annoncée me serre le coeur. Je pense que le sens de la vie est important. Cette époque nous permet de réfléchir à ce qu'on doit faire pour rendre le monde meilleur. Il n'y a pas d'autre moyen que de vivre avec de l'espoir. Il faut tous lutter pour conserver ce climat tempéré extraordinaire. Aujourd'hui, le climat que l'on a connu pendant 20.000 ans est parti à jamais. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec un climat un peu difficile mais avec beaucoup d'entraide".

Pourra-t-on compter sur les États-Unis dans cette lutte ? Joe Bien a annoncé qu'il voulait renouer avec les Accords de Paris, mais selon Yann-Arthus Bertrand, "les COP ne servent à rien, toutes les COP n'ont jamais fait descendre d'un degré le carbone, on est prisonniers de cette tyrannie de la croissance et de l'égoïsme des nations fait qu'on n'arrive pas à changer beaucoup de choses finalement".