Automobile : le GPL, économique et écologique, voit son succès exploser

et Ryad Ouslimani

publié le 18/01/2021 à 14:05

Les voitures roulant au GPL font un carton en ce moment. Moins chères en carburant, plus écologiques, elles ont vu leurs ventes bondir de 700% l'année dernière. Évidemment, on part de très bas (16.000 immatriculations en 2020), mais cela ressemble au début d'une tendance forte.

Fabrice, propriétaire d'une Clio GPL, a l'air ravi de faire le plein avec un prix de 83 centimes le litre. "Je viens de mettre un peu plus de 30 litres pour 23 euros. On gagne 50 à 60 centimes par litre. C'est énorme", indique-t-il.

Même s'il consomme 20% de carburant en plus avec le GPL, il a quand même calculé une économie de 500 euros sur une année par rapport à un modèle essence. Une solution économique, mais à condition de trouver une station service, car une seule sur sept en distribue. De plus, selon Fabrice, le GPL a d'autres avantages, comme la carte grise gratuite et la carte Crit'Air 1. En effet, le GPL émet 20% de CO2 en moins, ce qui va être un atout dans les prochains mois avec la mise en place de zones pour voitures peu polluantes dans les villes.