publié le 22/01/2021 à 16:19

Pour lancer la Semaine Green, Yann Arthus-Bertrand était l'invité de RTL Matin vendredi 22 janvier. Dans son nouveau film Legacy, notre héritage, le photographe y présente 50 ans d'engagement pour l'environnement, un héritage à sauver et à protéger. Reportages, chroniques et nombreux invités seront aux couleurs de l'écologie et rythmeront les grandes sessions d'information dans RTL Matin, RTL Midi et RTL Soir.



Dès lundi 25 janvier dans Tout À Gagner, le nouveau jeu de RTL fondé sur la culture et la bonne humeur, Bérénice et Bruno incluront chaque jour, une question par auditeur sur le thème de l'écologie. De son côté, Laurent Ruquier interrogera ses Grosses Têtes sur des questions de culture générale liées à l'environnement. Quant à Eric Jean-Jean il abordera un sujet green par émission, avec des "focus" sur des chansons et artistes emblématiques.

Samedi 30 janvier, Flavie Flament traitera un sujet lié au "mieux consommer". Plus tard dans la journée, Jean-Alphonse Richard, dans Confidentiel, son émission de récit autour de la vie d'une personnalité marquante, reviendra sur la vie de primatologue Jane Goodall. Ses travaux ont profondément transformé la compréhension des rapports entre les êtres humains et les animaux et son engagement au service de la nature a permis de protéger des milliers de grands singes.

Pour clôturer cette semaine green, dimanche 31 janvier, Vincent Perrot reviendra sur les grands films autour de l'écologie.