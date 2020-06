Pourquoi (et comment) arrêter de manger de la viande

publié le 18/06/2020 à 08:35

Partager une planche de charcuterie en terrasse, organiser un barbecue entre amis, croquer dans une savoureuse cuisse de poulet rôti... Pour beaucoup de personnes, manger de la viande est un véritable plaisir.

Mais manger de la viande a un impact environnemental catastrophique. Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’élevage de bétail est responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre.

Il est également impossible de fermer les yeux devant les images insoutenables tournées par L214 ces dernières années. Poulets, vaches à hublots, lapins... L'association dénonce régulièrement avec ses vidéos chocs la maltraitance animale dans les abattoirs.

Dans ce huitième épisode de Tilt, Yasmine raconte comment elle a décidé de devenir végétarienne. Habituée à manger de la viande depuis petite, elle s’est toujours considérée comme une "viandarde" avant d'avoir LE déclic.

