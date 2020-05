Pourquoi les régimes amaigrissants ne servent à rien

publié le 21/05/2020 à 06:35

Perdre des kilos, en reprendre, puis en reperdre, puis en re-reprendre… On a toutes et tous un rapport un peu compliqué et passionné avec notre corps. Avec lui, c'est souvent "Je t’aime... moi non plus".

On veut absolument faire la peau à ce bourrelet, faire disparaître cette brioche qui dépasse. Comme ça en un clic, comme sur Photoshop… Alors on tente des régimes, on se prive dans l’espoir de décrocher ce fameux corps idéal pour l’été, ce corps fantasmé. Mais, faire un régime nous rend-t-il plus heureux finalement ?

Franchement, vous hésitez encore ? Plusieurs études pointent l’inefficacité des régimes. Pire : les travaux l'Agence de sécurité sanitaire, démontrent que les régimes amaigrissants présentent des risques pour la santé, parfois graves.

Dans ce sixième épisode de Tilt, Chloé raconte comment elle a décidé d'arrêter les régimes une fois pour toutes. En ne pensant plus à son poids, elle a perdu naturellement 20 kg et a trouvé enfin la sérénité. Aujourd’hui, Chloé a repris la main sur sa vie. "Toute cette énergie que je consacrais à mon poids je la mets dans autres choses".

