Paracétamol pour enfants : pourquoi ne trouvez-vous pas de Doliprane en pharmacie ?

Depuis des mois maintenant, le Doliprane pour enfants ou Doliprane paracétamol est difficile à trouver en pharmacie, et cette rupture de stock s'est accélérée à l'approche de l'hiver et de la multiplication des virus chez l'enfant.

Une des premières raisons à cette crise du Doliprane est la fabrication de paracétamol. En effet, "la production du paracétamol est en tension, car il y a une demande accrue à cause de la crise sanitaire et des pathologies", indique Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), auprès de RTL.fr.

Une information confirmée par le porte-parole de Sanofi : "la demande était déjà forte ces deux dernières années avec le Covid et elle s'est renforcée dans cette période avec la grippe et la bronchiolite". Et d'ajouter : "On a constaté une augmentation de 47 % de demandes de livraisons de la part des pharmacies sur la gamme pédiatrique sur la période novembre-janvier par rapport à l'année dernière."

Le Doliprane représente 95 % des ventes

Autre raison de cette crise du Doliprane, les problèmes d'approvisionnement en verre, nous confie Pierre-Olivier Variot. Contrairement, aux pilules pour les adultes, le Doliprane pour enfants est vendu sous forme de sirop contenu dans une bouteille en verre.

Le pharmacien dit aujourd'hui "ne pas recevoir de commandes complètes : "J'ai besoin d'une centaine de flacons de Doliprane par mois, quand j'en reçois 40, je suis très content". Alors que sa dernière commande "remonte à dix jours", il ne l'a "reçue qu'hier", indique le président de l'USPO.

Dans son officine, il indique vendre 95 % de Doliprane, "mais ça va changer puisqu'(il) lui en manque régulièrement." Aujourd'hui, il y a un d’autres sirops à base de paracétamol qui sont fabriqués par l'Upsa, l'EfferalganMed pédiatrique ou le Dafalgan pédiatrique : "On arrive à en avoir un peu, mais Upsa ne peut pas absorber toute la production qui n'est pas faite par Sanofi (...) En jouant avec les deux, on arrive tant bien que mal à avoir un peu de stock", conclut Pierre-Olivier Variot.

Pour le porte-parole de Sanofi, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a pris des mesures pour éviter les ruptures puisqu'"elle a contingenté les ventes de produits à base de paracétamol".

Les grèves continuent chez Sanofi

Dernière raison de ce manque de Doliprane paracétamol dans les pharmacies : un mouvement social chez Sanofi, "sur les emplois et les salaires", confie Jean-Louis Peyren, délégué central CGT Sanofi, le syndicat à l'origine du mouvement.



Pour lui, ces revendications concernent "toutes les activités de la production à la distribution". "16 ou 17 sites sont en grève et donc quasiment à l'arrêt depuis le 14 novembre (...). Il y a entre 2.500 et 4.000 grévistes selon les jours", confie-t-il à RTL.fr.



Une information totalement réfutée chez Sanofi : "Il n'y pas d'arrêt de production du Doliprane. On l'a même accélérée ces derniers mois pour renforcer la production en anticipation de la demande". Et le porte-parole d'ajouter : "Nos sites sont mobilisés 7/7 jours et 24/24 heures depuis plusieurs mois pour répondre au mieux aux besoins des patients."

