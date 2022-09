Rappel de produits : les sirops contre la toux contenant du pholcodine sont à rapporter en pharmacie

Le logo et l’entrée du siège de l’Agence nationale pour la sécurité des médicaments (Illustration)

Après la publication d'une étude mettant en avant les risques de l'utilisation des sirops à la toux contenant de la pholcodine, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a suspendu toutes ses autorisations de mise sur le marché de ces produits. Aussi, "Si on a des flacons chez soi, il ne faut pas les utiliser et il faut les rapporter en pharmacie", recommande dès lors l'Assurance maladie.

La consommation de ces sirops à base de pholcodine "expose à un risque important de faire une allergie grave aux curares", une substance "indiquée lors d'une anesthésie générale". Le danger est important, car le "rique existe même si l'anesthésie a lieu plusieurs semaines après la prise du médicament".

L'Assurance maladie tient à rappeler que "des alternatives à ce sirop" existent. Le site conseille de demander conseil à son médecin ou son pharmacien ou de se référer à la page : "Quand consulter et comment calmer la toux". Dans le cas où vous auriez déjà consommé ce sirop, il est recommandé de prévenir votre anesthésiste en cas d'anesthésie générale.

