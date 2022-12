Coronavirus : quelles différences avec la grippe ?

L'hiver approche et les températures chutent, de quoi favoriser la circulation des virus comme la grippe ou la Covid-19. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'ailleurs d'une nouvelle vague de coronavirus, dont les indicateurs sont en forte hausse, alors que l'épidémie grippale est précoce cette année.

Si vous êtes contaminé par l'un de ces virus, les premiers symptômes ne tarderont pas. Avec la Covid-19 ou la grippe, vous allez tout d'abord être victime de toux, de fièvre, d'irritations au niveau de la gorge et de maux de tête. Le coronavirus se distingue de la grippe par ces symptômes qui peuvent s'ajouter à ceux déjà cités : une extrême fatigue, des douleurs, comme des brûlures dans la cage thoracique, un essoufflement inhabituel et la perte de goût et d’odorat qui apparaît dans un tiers des situations.

Réussir à distinguer les deux virus reste difficile si certains symptômes ne font pas surface. Ils se propagent de la même manière, "par les gouttelettes et les aérosols émis par une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue, parle, chante ou respire", explique l'OMS. Le meilleur moyen reste d'effectuer un test afin de déterminer si vous êtes positifs à la Covid-19.

