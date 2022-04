Pénurie de Doliprane en pharmacie : quand est prévu le retour à la normale ?

Utilisé pour soulager les maux de tête, la fièvre ou d'autres manifestations douloureuses, le Doliprane, marque de paracétamol la plus vendue en France, est en rupture de stock dans certaines pharmacies. La cause : le Covid-19, l'épidémie de grippe et les autres maladies d'hiver et de printemps.

"Il y a des tensions", a assumé un porte parole du laboratoire Sanofi, qui produit les médicaments, à nos confrères de La Dépêche. "Les deux produits les plus en rupture sont les gélules 1.000 mg et le Liquiz enfants", a commenté Pierre-Olivier Variot, le président de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), interrogé par le quotidien régional.

Sanofi pourrait même bientôt limiter le nombre de boîtes distribuées dans les pharmacies afin de prévoir un retour à la normale durant le mois de juin 2022.

Par quoi le remplacer ?

Si votre pharmacie ne dispose plus de Doliprane, il existe des alternatives à base de paracétamol toutes aussi efficaces contre les symptômes grippaux. Les marques Efferalgan et Dafalgan, du laboratoire UPSA, produisent des antalgiques qui peuvent substituer les fameuses boîtes jaunes.

Enfin, les médicaments génériques de Biogaran et Viatris pourront soulager vos douleurs. Toutefois, pour les enfants, seule la marque Doliprane propose du paracétamol en sirop ou en stick liquide. Dans ce cas, demandez conseil à votre pharmacien.