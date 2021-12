Sanofi : pourquoi le laboratoire français est-il à la traîne sur la vaccination ?

Nouveau retard pour le fleuron français de l'industriepharmaceutique. Ce mercredi 15 décembre, Sanofi a publié des premiers résultats encourageants dans la recherche d'un vaccin français contre la Covid-19. Pour autant, la fin des essaiscliniques a, une nouvelle fois était reportée, au moins au premier trimestre de l'année 2022. En cause, des difficultés pour mener à bien l'étude clinique. Un énième retard dans une course définitivement perdue pour le laboratoire français.

Dans le cadre de la phase 3 de l'essai clinique, le laboratoire doit injecter son candidat-vaccin en tant que première dose. Une dernière étape avant la mise en circulation. C'est sur ce point que la groupe pharmaceutique prend du retard.

"Dans un contexte de pandémie (...), il est difficile de trouver des gens qui n'ont pas été exposés au virus. Or, on a besoin d'un nombre de cas très significatif pour pouvoir mesurer l'efficacité", explique Olivier Bogillot, directeur de Sanofi France.

En parallèle, le laboratoire mène une seconde étude sous la forme d'une dose de rappel qui, elle, sans embuches avec des conclusions d'ici juin 2022.

Le français, hors délai dans la course mondiale

Le groupe français est vertement critiqué pour son retard face à ses concurrents, le laboratoire a fait le choix en septembre dernier de renoncer à développer un vaccin reposant sur la technologie d'ARN messager.

Sanofi opte aujourd'hui pour une technologie différente, qui utilise la protéine spike du virus SARS-CoV-2 comme antigène pour aider l'organisme à reconnaître le virus.

Hors de la course au plus fort de la pandémie, le groupe français espère pouvoir représenter une alternative pour les éventuelles prochaines vagues. "C'est important pour les Français de savoir qu'une société française travaille sur un vaccin et va le mettre à disposition. Ça ne sera peut-être pas pour une troisième dose. Ce sera peut-être pour une quatrième dose", estime le directeur de Sanofi France. Dans le cas d'un produit post-pandémie, la production pourrait représenter un volume semblable au sérum utilisé contre la grippe. De l'ordre de 500 à 600 millions doses chaque année.