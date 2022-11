Santé : les onze vaccins obligatoires peuvent désormais être administrés en pharmacie

Cela va simplifier la vie de nombre de Français. Depuis ce lundi 7 novembre, les pharmacies peuvent administrer tous les vaccins obligatoires en France, dont ceux contre la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, la diphtérie, le tétanos, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et ceux contre la rage. Auparavant, elles étaient limitées à ceux contre la grippe et le Covid-19, rappelle le Huffington Post.

Pour ce faire, il faudra se munir d'une prescription médicale. Elle pourra être dispensée par les officines à partir du 1er janvier 2023, en accord avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ces professionnels recevront un honoraire pour l’administration de ces vaccins (7,50 euros par dose et 9,50 euros dès le 1er janvier 2023), selon la convention nationale pharmaceutique, signée en mars dernier.

La Haute autorité de santé veut ainsi offrir une meilleure couverture vaccinale dans l’Hexagone.

