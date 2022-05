Netflix, Amazon, Salto... Quelles sont les plateformes aux meilleurs tarifs ?

Depuis la pandémie du coronavirus et la contrainte du "rester chez soi", le marché de la VOD par abonnement a littéralement explosé. Les principaux acteurs du service VOD par abonnement en France sont "Netflix bien sûr, Disney+, Amazon Prime Video, Canal+, Canal+ Séries, Salto et Apple TV", explique Amine Meslem de 60 Millions de Consommateurs.

"C'est vraiment Netflix qui domine le marché, suivi d'Amazon Prime Video et de Disney+, selon les chiffres du CNC. Et les services français sont quand même loin derrière. Canal+ Séries, c'est à peu près 11% des abonnés français, rapporté à 63 % pour Netflix", poursuit-il dans Nous Voilà Bien !

Netflix est aussi la meilleure plateforme "selon les chiffres de Médiamétrie", "pour la richesse et la diversité de son offre. Mais en même temps, Netflix dispose du catalogue le plus étoffé du secteur", analyse Amine Meslem. Netflix est aussi la plateforme "qui propose le plus d'exclusivités et de programmes originaux d'après les abonnés (...) y compris en français puisque effectivement, quand on regarde les chiffres, sur les 240 millions d'euros investis dans la création originale française l'an passé par les services VOD à l'étranger, pas plus des deux tiers provenaient de Netflix", ajoute-t-il.

Disney+ est "aussi très apprécié"

"Disney+ aussi est très apprécié pour la diversité de son catalogue. Il faut dire que derrière, c'est le groupe Disney qui domine l'industrie du cinéma américain avec des studios prestigieux comme Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm", précise le journaliste de 60 millions de consommateurs.

Pour les amateurs de films en V.O (version originale), la plateforme la plus satisfaisante , "c'est Apple TV+ (...) Et apparemment, d'après les abonnés, c'est la plateforme qui propose les meilleures traductions".

"Les abonnés plus critiques sont ceux d'Apple TV, Sato et Prime Video (...) alors les deux premiers disposent d'un catalogue relativement restreint. Par contre, Prime Video possède un gros répertoire, c'est même le deuxième après Netflix. Mais ses abonnés ne le jugent pas suffisamment varié", note Amine Meslem.

En somme, Netflix et Disney+ "sont les plus appréciés globalement par les abonnés que nous avons interrogés (...) ce sont vraiment eux qui sont en tête dans le plus de catégories, que ce soit la diversité du catalogue, la qualité des contenus, la navigation dans les menus", analyse le journaliste de 60 millions de consommateurs.

Mais, Amazon Prime Vidéo est le moins cher

Les prix des plateformes varient de "5 à 18 euros par mois environ". Le moins cher, le plus compétitif, on en parlait tout à l'heure, c'est Prime Video. C'est 49 euros par an et en plus, vous avez aussi accès à d'autres services proposés par Amazon, comme la livraison rapide, les promotions sur des articles, mais aussi l'écoute de musique", détaille Amine Meslem.



"Après, si on regarde du côté de Netflix, par exemple, ça va de 8,99 euros à 17,99 euros à peu près, en fonction du nombre d'écrans que vous choisissez (...) effectivement, c'est un budget", renchérit-il. Quant à Disney+, "c'est 9 euros par mois et à peu près 90 euros par an".

