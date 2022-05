"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" : que révèlent les 2 scènes post-générique

Depuis ce 4 mai 2022, les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont un nouveau film à découvrir au cinéma : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nous n'allons pas ici revenir sur les nombreuses révélations et événements du film (vous pouvez d'ailleurs découvrir notre critique garantie sans spoiler) pour nous consacrer sur la fin. Car comme le veut la tradition, si vous avez la patience de rester jusqu'au bout du générique, vous pourrez découvrir deux scènes post-générique. Par nature, il s'agit là de gros spoilers, donc si vous ne voulez rien savoir sur ces scènes, nous vous invitons à stopper votre lecture dès maintenant.

Tout d'abord, une première information qui apparaît à la fin du film : "Dr Strange sera le retour". Nous pouvons donc compter sur le MCU pour retrouver notre (presque) Sorcier suprême dans de prochains films et séries comme un film "all-stars" à la Avengers ou encore un Dr Strange 3.

Qui est Cléa ?

Le film propose ensuite deux scènes post-générique. Soyons très clair, la première est nettement plus intéressante et intrigante que la seconde. Dans cette première scène nous pouvons voir Stephen Strange marchant dans les rues de New York avant d'être interrompu par une mystérieuse femme habillée en violet. La tenue très marvelienne ne laisse pas trop de doute sur le fait qu'elle soit une héroïne de comics. C'est l'actrice Charlize Theron qui tient le rôle. Elle interpelle notre sorcier pour lui dire qu'il a provoqué un conflit entre deux dimensions et qu'il doit la suivre pour régler la question.

Armée d'une dague magique, elle transperce la réalité pour faire apparait la fameuse "Dark dimension" du premier film Dr Strange. Un univers sombre où demeure l'entité maléfique Dormammu. Son apparence, ses pouvoirs, ce lien avec Dormammu et Dr Strange ne laisse que peu de doute sur l'identité de cette héroïne : Charlize Theron incarne Cléa. Stephen Strange accepte immédiatement et révèle que, comme l'un de ses doubles manifestement influencé par le grimoire Darkhold, il dispose d'un troisième oeil.

Cléa est un personnage important du MCU. Il s'agit aussi d'une femme qui détient des pouvoirs mystiques. Dans les comics, elle est la nièce de Dormammu, mais elle n'est pas aussi méchante que son oncle... Elle finit même par devenir la disciple, la femme et même l'héritière de Stephen Strange dans le rôle de Sorcière Suprême. De quoi faire enfin oublier Christine...

Juste pour rire

L'autre scène post-générique est plutôt un clin d'oeil comique. Pendant le film, Dr Strange et America Chavez rencontrent un vendeur de pizzas joué par Bruce Campbell bien connu de Sam Raimi avec sa saga Evil Dead. Dr Strange lui a jeté un sort durant le film le condamnant à se frapper pendant 3 semaines. Cette scène nous montre simplement la fin du maléfice quand le vendeur de pizza joué par Bruce Campbell retrouve sa liberté et lance un merveilleux "C'est fini !"

