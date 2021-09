"Ted Lasso" (Apple TV+) : quelle est cette série comique sacrée aux Emmys 2021 ?

Ted Lasso est encore une série méconnue en France. Mais son tout récent sacre lors de la cérémonie des Emmy Awards 2021, en cette fin septembre, pourrait bien donner envie aux spectateurs en mal de bonnes comédies l'envie de se lancer. Cette série qui compte, pour l'heure deux saisons, est encore confidentielle pour la simple et bonne raison qu'elle est disponible sur une plateforme peu utilisée par les Français : Apple TV+. Mais si vous êtes abonnés ou que vous avez acheté un produit Apple dans l'année alors vous pouvez certainement vous lancer dans le visionnage. Un an d'abonnement est en effet offert aux clients de la firme à la pomme. Le 1er mars 2021, la série a reçu un Golden Globe. Le programme était en tête des nominations des Emmy Awards avec 13 nominations, à égalité avec The Crown et The Handmaid's Tale. La série a reçu 4 statuettes dont celle de la Meilleure série comique.

Que raconte donc Ted Lasso ? La comédie suit les aventures d'un entraîneur de football américain Ted Lasso (incarné Jason Sudeikis) alors qu'il est recruté par Rebecca Welton (Hannah Waddingham, que vous avez vue dans Sex Education et Game of Thrones avec une cloche répétant "Shame ! Shame !" - oui, c'est elle) pour entraîner une équipe de football (le vrai, le sport que nous apprécions tant en Europe) britannique. Le but de la propriétaire de l'AFC Richmond est de recruter le plus incompétent des coachs pour pourrir la réputation de ce club adoré par son ex-mari et ainsi satisfaire son désir de vengeance. Cependant, le nouvel entraîneur, profondément méprisé par les fans du club à son arrivée, réussit peu à peu à se faire accepter par les joueurs, le staff et la population en général.

Si le gros de l'intrigue repose sur des situations rocambolesques et des phrases bien senties, Ted Lasso n'oublie pas d'avoir de l'âme. Le personnage très américain de Ted, toujours enthousiaste, finit par faire fondre le cœur des autres personnages et donc, du public. C'est cette grande place faite à l'émotion, en plus du rire, qui fait de Ted Lasso une comédie bien plus pointue et satisfaisante que les autres du genre.

"Emily in Paris", en mieux

Ted Lasso joue très habilement sur les différences culturelles entre l'Europe et les États-Unis. Dans un sens, l'intrigue est très proche de celle d'Emily in Paris, la qualité en plus. Au lieu de parler du luxe à la française à grand renfort de clichés et d'une histoire d'amour qui laisse à désirer (mais la saison 2 sera peut-être plus ambitieuse), Ted Lasso parle un peu de football et du Royaume-Uni et beaucoup d'humanité. Les personnages secondaires ont tous de bonnes raisons d'être proches ou détestables avec Ted et les scénaristes passent du temps à nous expliquer pourquoi.

Ted Lasso est aussi une merveille de bienveillance. Notre héros n'essaye jamais de se venger des crasses qu'on peut lui faire et essaye constamment et humblement de gagner la confiance et le respect des autres sans jamais les écraser. L'évolution de la relation entre Ted et Rebecca, de la blague vengeresse à l'amitié, est l'un des grands points forts et des enjeux de la série. Nous n'avons jamais assez de héros de ce genre dans nos écrans, alors si vous n'avez pas encore donné sa chance à Ted Lasso, l'heure est peut-être venue. Ça pourrait en plus vous aider à résister à la dépression automnale qui nous guette tous.