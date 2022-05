Zemmour, fake news... Omar Sy et Laurent Lafitte effrayés d'avoir "devancé la réalité" dans "Loin du périph"

Omar Sy et Laurent Lafitte sont à l'affiche du film Loin du périph réalisé par Louis Leterrier qui est diffusé à partir de ce 6 mai 2022 sur Netflix... Loin du périph, c'est en fait la suite du film De l'autre côté du périph sorti pile il y a 10 ans et qui avait attiré plus de 2.2 millions de spectateurs dans les salles...

Revoici Ousmane et François, toujours policiers, toujours aussi à l'opposé l'un de l'autre... La vie et le temps les ont séparés mais ils vont devoir refaire équipe pour cette fois enquêter dans les Alpes sur un homicide assez atroce, basé sur un corps coupé en deux... Notre duo va alors découvrir les méthodes musclées des "Fils de Clovis", une milice d'extrême droite et plonger dans les méandres d'un réseau de trafiquants d'amphétamines... Du thriller, de l'action (beaucoup) mais toujours autant d'humour car Ousmane et François restent sur le fond, et heureusement pour nous, très différents...

On retrouve dans cette suite tous les ingrédients gagnants du premier volet, alliés à la maestria de Louis Leterrier, notamment une scène de poursuite en voiture à flanc de montagne assez costaude... Ce qui marche aussi c'est le tandem Sy-Lafitte... Leurs deux parcours de vie et de professionnels sont différents comme ceux de leurs personnages d'ailleurs : Trappes, la bande à Jamel, la radio puis la télé au début pour Omar... Les beaux quartiers de Paris, le Conservatoire puis la Comédie Française pour Laurent.

"Je ne sais pas s'il y avait tout pour qu'on ne se plaise pas mais il y avait surtout tout pour qu'on ne se croise pas, commente au micro de RTL Laurent Lafitte. "Finalement on s'est croisé assez rapidement, abonde Omar Sy. C'est l'un de mes premiers partenaires au cinéma. Ca a tout de suite matché".

Devancer le style Zemmour

Loin du périph est une comédie policière mais il ne faut pas oublier le fond de l'histoire : cette milice fasciste des "Fils de Clovis" qui entend préparer le monde d'après à grand coup de complot, de fake news et d'attentat... "Je me sens très bien et à ma place de parler de ces sujets à travers mon travail. En développant le projet, on se demandait si on n'allait pas trop loin", se souvient Laurent Lafitte.

"C'était avant l'invasion du Capitole [par des pro-Trump au lendemain de l'élection présidentielle américaine], les discours de Zemmour... Mais, dans le film, il y a Dimitri Storoge qui joue un maire qui tient un discours d'extrême droite et je pense que vous pouvez reprendre mot pour mot certains discours de Zemmour et c'est à peu près la même chose. On a devancé la réalité", remarque-t-il.

"C'était assez effrayant. On poussait le trait en développant le scénario, renchérit Omar Sy. Et en visionnant le film des années plus tard, on était presque calé sur une ambiance... C'était assez effrayant."

Lupin, Tapie...

Loin du périph est signé Louis Leterrier avec qui Omar Sy a tourné une partie de la saison 1 de Lupin... Les deux acteurs sont liés avec la plateforme de streaming pour de gros projets : des films mais aussi de la suite de Lupin pour le premier et Wonderman pour Laurent Lafitte, une série dans laquelle il incarnera Bernard Tapie.



"Lupin va bien, c'est pas lui le braquage de chez Chanel hier !, s'amuse Omar Sy. On est bientôt à la fin de la Partie 3. On va finir les trois derniers épisodes dans les semaines à venir".