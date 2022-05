Vélo électrique : comment bien le choisir et selon quels critères ?

Encore très marginal il y a quelques années, le vélo électrique se popularise et sa consommation devrait croître à une vitesse folle dans les prochaines années. Equipé d'un moteur et d'une batterie, deux éléments fondamentaux, il propose une aide au pédalage plus ou moins élevée selon la puissance du moteur et de la capacité de la batterie.

Écologique, silencieux, se jouant des embouteillages, le vélo à assistance électrique présente de nombreux avantages tant en milieu urbain qu’à la campagne. Certains modèles peuvent monter jusqu’à une vitesse de 45 km/h.

"Les prix moyens des vélos viennent d'être révélés par l'Union Sport et Cycle. Un vélo classique coûte en moyenne 423 euros alors qu'un vélo à assistance électrique vaut en moyenne 1.993 euros. Une aide est disponible pour l'achat d'un vélo électrique mais uniquement pour les personnes ayant un faible revenu en complément d'une aide locale", explique Fanny Guibert, journaliste au magazine 60 Millions de Consommateurs.

"Le critère principal, c'est la batterie"

"Le critère principal pour les déplacements domicile-travail, c'est la batterie. Les vélos essayés ont une batterie qui équivaut à 50 km et c'est suffisant en général", poursuit la journaliste, invitée de Nous Voilà Bien.

"Une bonne autonomie, un moteur central, des freins hydrauliques, ces critères caractérisent un bon vélo. On peut convertir un vélo classique en un vélo électrique entre 700 et 1000 euros, mais il faut savoir bien bricoler", conclut-elle enfin.