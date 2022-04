Jardinage : comment débuter un potager et quels sont les légumes à planter ?

Avec les beaux jours, l'envie de jardiner peut être grande chez certains et certaines. Et pourquoi ne pas profiter de cette période pour cultiver vos légumes dans votre potager ? Pierre le cultivateur, jardinier star sur Tik Tok et Instagram, auteur du livre Réussir son potager, dévoile ses conseils pour les débutants et les débutantes.

"On se fait toute une montagne de devoir cultiver, réussir son potager. Mais, si on a les bonnes bases, on peut y arriver assez facilement", résume Pierre le cultivateur au micro de Nous Voilà Bien ! Et comme premier conseil, il explique : "Il ne faut pas partir tête baissée avec des projets trop ambitieux. Il faut y aller petit à petit (...) C'est commencer par des petites surfaces, une petite surface, des légumes simples et avoir notre première récolte".

Si vous avez un jardin en pleine terre, l'outil indispensable c'est la grelinette, "une sorte de binette assez longue et qui permet de travailler la terre sans se pencher, sans se casser le dos. Ça permet d'aérer le sol tout en respectant la vie du sol aussi", précise Pierre le cultivateur. "Et moi, les deux autres outils que j'utilise, bien entendu, c'est une bonne paire de gants parce que sinon, il faut se laver les ongles tous les deux ou trois heures. Et un croc à 4 dents, c'est une petite fourche à main avec quatre crocs pour travailler la terre", ajoute-t-il.

Comment faire si on n'a qu'un balcon ?

Si vous avez un balcon, laissez tomber "les légumes qui prennent trop de place et les tournesols de 3 mètres de hauteur", recommande Pierre le cultivateur. Mais, cela ne vous empêche pas de faire pousser "des tomates, aubergines, poivrons, des laitues, même quelques pommes de terre dans des petites tours."

Pour la plantation, il faut semer en pleine terre impérativement "tout ce qui est fèves, petits pois, haricots verts". "Par contre, pour tout ce qui est des tomates, on doit attendre finalement la mi-mai et les Saints de glace pour pouvoir les sortir (...) Là, on peut commencer à faire ses semis au chaud en intérieur, donc les tomates, les poivrons, les aubergines pour les mettre en pleine terre. Après, ça nous permet de gagner du temps et d'avoir des plants plus robustes", détaille aussi le cultivateur.

Qu'est-ce qu'on plante en avril ?

"En ce moment, on peut faire les petits pois. Bien entendu, on peut faire des radis. On a déjà mis les fèves et les pommes de terre en pleine terre. On a déjà mis de l'ail et l'oignon, mais il n'est pas encore trop tard. On peut y aller, on peut encore se faire plaisir (...) on peut mettre aussi des blettes et des poireaux", répond Pierre le cultivateur à Flavie Flament dans Nous Voilà Bien !

"J'aime bien pour les graines un peu épaisses, les faire tremper dans de l'eau pour accélérer leur germination. Et sinon, après, il ne faut pas trop les enfoncer. Alors, il y a une règle qui dit que c'est deux à trois fois la taille de la graine", ajoute-t-il. Par exemple, une graine de tomates, on l'enfonce de quelques millimètres et une graine de petits pois ou de haricots verts, il faut l'enfoncer de quelques centimètres.

Comment savoir si mon potager a des carences ?

"Alors, les carences, ça va être des tâches sur les feuilles, on peut avoir des tâches jaunes, on peut avoir des feuilles un peu trop vert clair si on arrose avec l'eau du robinet, par exemple, qui est riche en chlore. Donc, on va avoir une carence en fer", analyse Pierre le cultivateur.



"L'idée, ce serait d'utiliser du compost quand même en début de saison, soit enfin d'automne, soit au début du printemps, pour enrichir sa terre, enrichir son potager pour éviter d'avoir cette carence", conclut-il.