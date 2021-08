Cuisine : la recette originale des aubergines farcies de Cyril Lignac

L'été est la saison idéale pour tester des nouvelles recettes, pleines de saveurs et de vitamines.

Pour des aubergines farcies, il faut couper les aubergines en deux et on creuse pour enlever la chair. On fait chauffer une poêle et on met de l'huile d'olive, du sel et du curry sur les aubergines que l'on fait revenir un peu pour les marquer.

La chair d'aubergines, on la garde. Dans une cocotte, on met un oignon coupé finement, de l'huile d'olive, l'aubergine et des poivrons, du basilic, de l'ail, de la viande hachée (moitié bœuf et moitié veau), de la sauce tomate. On laisse bien mijoter. On farcit les aubergines avec la préparation.

On préchauffe le four à 200 degrés, on dépose à l'intérieur des aubergines un peu de beurre et de chapelure et on fait cuire. Pendant que ça cuit, on prend un peu de yaourt grec, de la coriandre fraîche, des noisettes écrasées que l'on passe à la poêle avant et du curry pour accompagner les aubergines farcies.