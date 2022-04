Jardinage : les astuces pour planter et bien entretenir vos fleurs et vos arbustes

C'est enfin l'heure du printemps et le bon moment pour planter dahlias, hortensias, bégonias, chèvrefeuilles. À chacun ses goûts et ses couleurs, mais comment bien les planter et surtout les entretenir ?

"Il faut faire encore attention (pour planter ses fleurs, ndlr). En général, nous les jardiniers, on dit qu'il faut faire attention jusqu'aux Saints de glace, cette année c'est les 11 et 13 mai", précise Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique et rédacteur en chef de l'émission Mission végétale sur M6. "Et donc, si on a le projet d'installer des fleurs ou des légumes sur sa terrasse, on peut le faire. Mais il faut rapprocher les contenants de la façade ou éventuellement avoir un voile de protection pour le mettre en cas de gelées très tardives", ajoute l'auteur de Mon jardin s'adapte aux changements climatiques.

Si vous avez envie d'orner de fleurs votre balcon ou votre terrasse, Pierre Nessmann vous recommande d'acheter "les lavatères, les spirées d'été. Il y a également la potentille arbustive, la traditionnelle lavande, la lobelia. Et puis, il y a toute une gamme de rosiers très intéressants, et notamment les rosiers dits remontants, c'est-à-dire des rosiers qui vont fleurir du mois de juin jusqu'en automne". Si vous voulez des fleurs d'été, privilégiez l'achat de "fuchsias, dahlias, lantanas, sauges et, bégonias"

Les fleurs "tendance" de 2022

"Il y a une tendance 2022 en matière de couleurs pour les plantes, c'est le bleu et toute la déclinaison des bleus. Alors on va du bleu pervenche au bleu violacé (...) C'est intéressant parce que le bleu, c'est une couleur qui va reposer, qui est calme, qui évoque le ciel et la mer", analyse Pierre Nessmann. Cette couleur, vous la trouverez avec "les agapanthes, l'héliotrope, énormément de variétés de pétunias, des verveines, des lobélias".

Pour la tendance des plantes "gourmandes et sensuelles", "on va plutôt s'orienter vers les plantes qui sentent bon ou qu'on va pouvoir déguster. Je pense aux tomates et aux tomates cerise, les plantes aromatiques comme le basilic", décrit le paysagiste. Pour les plantes à tisanes, pensez à la verveine, la menthe et la sauge. "Et pour terminer ces tendances, il y a les plantes vertueuses, qui sont économes en eau et résistantes au sec. Et des plantes mellifères qui vont attirer les insectes, les coccinelles, les abeilles".

Quels arbustes planter si on a un balcon en plein soleil ?

"Alors en plein cagnard, je vous conseille de vous orienter vers des espèces qui sont originaires du sud de la France, des espèces méditerranéennes qui résistent au chaud et au sec", détaille Pierre Nessmann. Choisissez ainsi "le romarin, la lavande, le thym, mais aussi le laurier-rose, les hélianthèmes, les céanothes, le cinéraire maritime".

Si vous avez plutôt une fenêtre ou un balcon à l'ombre, il faudra acheter "des hortensias, du lierre arbustif, les impatiences et les bégonias tubéreux, qui sont des plantes qui vont fleurir même s'ils sont à l'ombre".

Enfin, pour vos plantations, "toutes les deux à trois semaines, vous allez mettre un engrais dilué dans l'eau d'arrosage et ça va vous permettre d'avoir une très belle floraison, très généreuse pendant tout l'été", conclut Pierre Nessmann.