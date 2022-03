Shampooing, dentifrice, déodorant... Les cosmétiques solides sont-ils efficaces ?

Les comsétiques solides sont-ils plus sains et efficaces que les cosmétiques liquides ?

Vous en avez peut-être dans votre salle de bains, ou vous êtes tentés d'en acheter. Les cosmétiques solides ont du succès. Mais, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? "C'est un produit dont la recette ne contient pas d'eau ou presque pas d'eau", démarre Sylvie Metzelard journaliste à 60 millions de consommateurs.



Les cosmétiques solides les plus courants et qui se développent sur le marché sont " les dentifrices, les déodorants et les shampoings". Ils se présentent sous différentes formes : "pour les shampoings, ça peut être des galets", les déos "peuvent être "en stick, en petit pain ou en crème". Et pour les dentifrices, il existe "des petits galets sur lesquels vous passez votre brosse à dents ou de la poudre ou des pastilles à croquer et qui se transforment en poudre", décrit Sylvie Metzelard. Ces produits se trouvent sur Internet et dans les épiceries bio.

Dans son enquête pour 60 millions de consommateurs, Sylvie Metzelard commence par expliquer les différentes textures des produits utilisés. Par exemple, le baume, "s'applique aux doigts, ce qui a pas mal dérouté notre panel d'utilisateurs, parce qu'on est habitué aux sticks". "Des sticks il y en aussi, c'est plus simple et plus facile naturellement. Et les galets, il y a en aussi parmi les panélistes (les personnes de l'enquête, ndlr) qui n'ont pas trop aimé parce que vous frottez votre petit galet sous les aisselles. Ce sont des gestes nouveaux", explique-t-elle.

Est-ce plus sain pour la peau ?

"Globalement, ce sont des produits avec des formules plus courtes et c'est mieux. Il y a aussi bien moins de substances problématiques, alors ça ne veut pas dire que tout est parfait (...) mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant", met en garde Sylvie Metzelard.

"Il faut juste limiter un peu le propos parce que certaines substances, à la longue, peuvent provoquer des irritations. C'est le cas notamment du bicarbonate de sodium que vous avez dans les déodorants solides notamment (...) ça dépend de votre peau en fait", ajoute-t-elle. "Il n'y a pas de sels d'aluminium du tout dans les déodorants et et dans les shampoings, il y a rarement de silicone (...) Au global, c'est quand même bien moins lourd en termes de substances controversées", analyse Sylvie Metzelard.

Peut-on les utiliser si on a une peau sensible ou réactive ? "C'est exactement comme pour les autres produits. Vous pouvez être sensibles à certains ingrédients, il faut vraiment tester et y aller doucement", recommande Sylvie Metzelard. Dans ces produits, "il y a énormément d'ingrédients d'origine végétale ou naturelle, donc, ce sont des huiles en tout genre pour avoir du lait d'avoine, etc."

Quels sont les meilleurs cosmétiques solides ?

D'après l'enquête de 60 Millions de Consommateurs, le meilleur shampooing solide est

celui de la marque Corine de Farme. Le meilleur dentifrice est celui à croquer, saveur menthe douce de la marque 900.care. Pour le déodorant, choisissez celui de Fruit Serenity par We Love The Planet. "Ils ont obtenu quand même tous des notes entre 14,5 et 17 sur 20, ce sont quand même de supers notes", conclut Sylvie Metzelard.