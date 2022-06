Tournoi des Six Nations 2022 : pourquoi le poireau est devenu le symbole du Pays de Galles

Si vous suivez le rugby et le Tournoi des Six Nations, vous avez remarqué que chaque équipe a son emblème. Le chardon pour l’Écosse, la rose pour l’Angleterre, le trèfle pour l’Irlande, nous évidemment le coq, et le poireau pour le Pays de Galles. C'est sans doute l'emblème le plus bizarre et le moins glamour de tous. Et pourtant du côté de Cardiff, le poireau, c’est plus qu’un légume, car c’est grâce à lui que le Pays de Galles a remporté une des plus grandes batailles de son histoire.

Selon la légende, au VIe siècle, David de Ménevie, devenu saint patron du pays, mena une bataille pour repousser les Saxons qui voulaient envahir les terres galloises. En ce temps-là, les combattants n’avaient pas vraiment d’uniformes distinctifs, ils étaient en armure et donc en plein affrontement, ce n'était pas toujours simple de savoir si le type en face de vous, était un allié ou un ennemi. C’est là que David de Ménevie a eu une idée géniale.

En apercevant un champ de poireaux à proximité du champ de bataille, il demande à chacun de ses hommes d’en prendre un et de le fixer au sommet de son casque pour pouvoir se distinguer des envahisseurs, ce qu’ils font immédiatement. Les Gallois remportent le combat et c’est ainsi que le poireau, sorte de porte-bonheur, devient le symbole du pays.

Il est présent sur les pièces de monnaie, sur la coiffe des soldats gallois qui n’ont pas un vrai poireau,, mais des plumes vertes et blanches pour le symboliser et donc sur le maillot rouge du XV du Pays de Galles que nos Bleus affrontent chaque année au Tournoi des 6 Nations.

