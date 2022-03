Thé et infusions : quelles sont les marques sans pesticides dans les sachets ?

Comme le précise Patricia Chairopoulos journaliste à 60 millions de consommateurs, il y a notamment "des résidus de pesticides comme les néonicotinoïdes, dont on a peut-être entendu parler. Et puis également du glyphosate et des résidus des fragments d'insectes", dans les sachets de thé et de tisane de marques conventionnelles comme Lipton.

"Lorsque c'est bio, on peut retrouver des petites bestioles, des poils de rongeurs parce que c'est lié à la façon dont ça a pu être ramassé, trié et stocké. Mais ça reste bio et ça, c'est l'avantage parce qu'on n'a pas les pesticides et autres insecticides, glyphosate et compagnie que l'on retrouve dans des thés de marques conventionnelles", renchérit Flavie Flament. "En fait, les leaders du marché ne nous garantissent pas d'une immense qualité", analyse-t-elle.

Alors qui sont les bons élèves ? "Il y a Clipper, Terra Etica, par exemple, Les marmottes (...) donc là c'est vrai qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de corps étranger. Franchement, ça peut être très propre", conclut la journaliste.

"En queue de tableau, Lipton, contient des pesticides indésirables, par exemple. Twinings ne fait pas beaucoup mieux. Donc c'est vrai que les grandes marques ne sont pas du tout une garantie (...) Et on peut penser que les contrôles ne sont pas toujours hyper rigoureux", conclut Patricia Chairopoulos.

Au sommaire de l'émission

Enquête : Les sachets de thé et d'infusion sont-ils nocifs pour la santé ?

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs.

Quelles sont les erreurs alimentaires qui font prendre du poids ?

Invitée : Solveig Darrigo Dartinet, diététicienne-nutritionniste.

Comment cuisiner gourmand mais léger ?

Invitée : Fanny Comandini, diététicienne.