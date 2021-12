Les astuces de Cyril Lignac pour des pommes de terre sarladaises fondantes

Ce 30 novembre, en l'honneur de la Panthéonisation de Joséphine Baker, Cyril Lignac livre la recette des pommes de terre sautée à la graisse d'oie, un plat du Périgord où l'artiste avait sa demeure.

Pour cette recette, on coupe les pommes de terre en morceaux assez gros et on enlève la peau. On les cuit dans de l'eau bouillante salée. "Il faut bien bien les égoutter dans un torchon après la cuisson", explique Cyril Lignac.

Dans une poêle, on met la graisse de canard ou la graisse d'oie, on ajoute les pommes de terre avec de l'ail et du thym et on les laisse colorer et prendre tout ce gras. On les met ensuite au four 10 minutes à 180 degrés. "Les pommes de terre vont rendre le gras" et cuire "tranquillement", conclut Cyril Lignac.

