Qu'est-ce que les Saints de glace, qui ont lieu du 11 au 13 mai ?

publié le 09/05/2021 à 06:15

Les Saints de Glace auront lieu du mardi 11 au jeudi 13 mai cette année. Cette période correspond, selon une croyance populaire qui date du Moyen-Âge, à 3 jours durant lesquels le risque de froid et de gelées est particulièrement important. En général, les jardiniers attendent cette période pour entamer leur jardinage et commencer à semer.

Ces trois Saints sont : Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, les 11, 12 et 13 mai. Ils correspondent depuis 60 ans aux Estelle, Achille et Rolande.

Malgré la croyance populaire, les statistiques météorologiques prouvent que le risque de gelée n'est pas plus important durant ces trois jours-là par rapport à ceux qui les précédent ou ceux qui suivent. En réalité, c'est toute la période de la première quinzaine de mai qui est à craindre et la météo de ces derniers jours partout en France en est un bel exemple. Le mois de mai est toujours relativement instable et peut amener des vagues d'air froid la nuit malgré des journées plutôt douces.

Mais que les jardiniers se rassurent, ils pourront planter leurs végétaux les plus fragiles à coup sûr tôt ou tard. Si vous êtes un féru de jardinage et que vous ne pouvez pas patienter, il vous est possible de planter des arbustes comme le buis ou la bruyère, qui résistent au froid tout comme les pensées et les primevères côté fleurs. À défaut et par précaution, d'ici-là, il faudra protéger les cultures sensibles au gel sous un voile d'hivernage ou une serre.