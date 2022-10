Halloween : quels sont les bonbons les moins mauvais pour la santé ?

Avec Halloween, les bonbons sont doublement appréciés par les enfants, petits et grands. Et les sucreries les plus appréciées celles qui piquent et qui sont acidulées comme "les Haribo Pik, les Carambar Atomic et les fameuses Têtes Brûlées", précise Angélique Houlbert, diététicienne, nutritionniste, écrivaine et co-autrice du livre Le bon choix au supermarché.



"Ce qui leur donne cette acidité aux bonbons, ce sont des acides citriques, maliques et tartriques. Alors il y a une petite mise en garde qui devrait être notée sur les emballages puisqu'en fait, en 2001 déjà, un avis de l'Afssa, c'est l'ancien l'Agence de sécurité des aliments indiquait que leur consommation élevée et prolongée par des jeunes enfants modifiait le pH de la salive", indique aussi Angélique Houlbert sans oublier que cela "augmente le risque de caries et le risque de déminéralisation de l'émail dentaire".

Quant à la gélatine que l'on peut trouver dans les bonbons, c'est de la gélatine alimentaire issue dans la grande majorité des cas de la peau des porcs. "Je vous rassure, on ne les sacrifie pas pour obtenir la gélatine. En fait, c'est cette même gélatine que vous prenez peut-être quand vous avalez des médicaments ou des compléments alimentaires qui sont sous forme de capsules molles", illustre Angélique Houlbert.

Et pour les bonbons bio, la gélatine de porc est remplacée par des gélifiants végétaux, comme de "la pectine de fruits ou de l'agar-agar".

Évitez les bonbons avec des arômes synthétiques

Il faut faire attention aux bonbons "qui apportent des colorants artificiels et des arômes synthétiques. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire si vous ne comprenez pas un mot dans la liste des ingrédients, vous laissez le paquet en rayon", résume la nutritionniste.

Et les bonbons qui sont les moins mauvais pour la santé "ce sont ceux qui n'ont pas de colorant artificiel, pas de colorants, ni d'arômes synthétiques". "Les petites guimauves enrobées de chocolat, les Koala de Lutti, ça c'est top, les Krema bio sont impeccables aussi tout comme chez Haribo, les Rotella, qui ont un petit arôme naturel d'anis étoilé", illustre Angélique Houlbert. Vous pouvez aussi acheter "les petites frites, les petites langues qui piquent chez Super U".

"Des études ont montré que plus il y avait de couleur dans le paquet, plus vous mangez de bonbons. Les industriels l'ont bien compris. Privilégiez plutôt les mono produits aux multiples couleurs, genre Dragibus, M&m's, Smarties", analyse la nutritionniste.

Il faut éviter de manger des bonbons en dehors des repas

Les bonbons sont quand même "de véritables petites bombes de sucre" rappelle Angélique Houlbert. "Il suffit de manger à peu près neuf fraises Tagada d'Haribo pour dépasser le seuil de sucres libres qui est fortement recommandé par l'OMS, c'est-à-dire 25 grammes par jour. Et ce seuil, il a été abaissé pour justement lutter contre le surpoids, le diabète et les caries", précise-t-elle.



L'autre problème avec les bonbons, c'est qu'on va retrouver dedans des dérivés du sucre comme "du sirop de glucose-fructose, du sirop de sucre inverti et du sirop de glucose (...) Et ça, cela a un impact beaucoup plus marqué sur le taux de glucose sanguin, donc, c'est-à-dire que ces sucres ils vont aller élever la glycémie de manière beaucoup plus importante que le sucre lui-même".

"Nous, on a l'habitude de dire que ces sucres (de bonbons, ndlr) ont un indice glycémique très élevé. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas manger des bonbons en dehors des repas, mais plutôt à la fin du déjeuner ou du dîner pour limiter leurs impacts", conclut Angélique Houlbert.

