publié le 15/03/2019 à 12:49

Il existe un lien évident entre ce que les enfants mangent et la santé de leur denture. Et cela a des répercussions plus générales encore sur la santé. L’enfance, et plus particulièrement l’adolescence, sont des périodes de la vie où l’on a tendance à tout prendre par-dessus la jambe. Il est donc important d’alerter vos enfants sur ce qu’ils mangent et sur les conséquences que cela peut avoir sur leur santé.



Le repas préféré de l’enfant s’apparente souvent au cauchemar du dentiste, encore que ça remplit sa salle d’attente ! Les jeunes ne jurent que par le steak haché servi avec de la purée, ils adorent le pain de mie et ne dédaignent pas un produit laitier au dessert. Avec un tel menu, vous êtes à peu près certain que les mâchoires ont chômé. Et des mâchoires qui chôment, ce sont des mâchoires dont le développement est entravé.

Aussi, des dents en bonne santé et bien solides permettent de bien mastiquer les aliments, ce qui est un préalable à une bonne digestion. À partir du moment où on se gave de nourriture molle et qu’on ne mastique pas ou pas assez, la salivation n’est pas stimulée alors que nous en avons besoin. La salive aide à désinfecter et à nettoyer les dents. Moins on en produit, plus les problèmes s’accumulent.

L'ennemi numéro 1 des dents : le sucre

Les sodas, les bonbons, certaines céréales que l’on engloutit au petit déjeuner sont les meilleurs alliés de toutes les bactéries qui infestent la plaque dentaire. Concernant les bonbons ou les sucettes, c’est d’autant plus néfaste que le temps de contact avec les dents est plus long que pour un aliment classique.



Et je ne vous parle pas du caramel. Il en reste toujours un petit bout accroché à la dent du fond. Autant vous dire que ce petit bout-là peut faire pas mal de dégâts.

Faut-il supprimer tous ces aliments mous et sucrés ?

Idéalement il faudrait supprimer les aliments mous qui ne permettent pas de mastiquer suffisamment et donc de saliver et les aliments sucrés qui détruisent les dents. Mais c'est parfois compliqué. Ce qu’il faut, c’est rendre aux confiseries leur caractère exceptionnel. Même chose pour les sodas avec lesquels vous pouvez imposer à vos enfants une nouvelle manière de consommer.







Si vous achetez du soda, achetez aussi des pailles par exemple. Apprenez à vos enfants à boire cette boisson avec une paille. Comme ça, le liquide ira directement dans leur gosier sans trop s’attarder du côté des dents. Et il y a même mieux à faire : après avoir bu un soda, se rincer la bouche. C’est une manière comme un autre de réduire le risque d’avoir des caries.