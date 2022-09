Schtroumpfs, marshmallow, pastilles Vichy... Quels sont les bonbons qui cartonnent ?

Les ventes de bonbons ont battu depuis le début de l'année 2022. Il s'en vend même plus actuellement que de chocolat. Et pour cause, les friandises sucrées - avec l'inflation - sont moins chères que les produits chocolatés : comptez environ deux euros pour 400 grammes de chocolat et pour 1,50 euro, vous pouvez avoir environ 400 grammes de bonbons. Le calcul est donc vite fait, dans un contexte de pouvoir d'achat en berne.

Après avoir connu un plongeon de 8,5 % en 2020, le marché est reparti de plus belle dès le deuxième trimestre 2021 pour crever le plafond au moment d'Halloween. Les ventes pendant les deux semaines d'activité liée à cette fête américaine en 2021 ont battu tous les records de mémoire de confiseur, avec un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport à 2019.

Aujourd'hui, le bonbon poursuit son ascension (+5,1 % en volume entre août 2021 et août 2022, d'après l'institut Nielsen), alors même que le chocolat dégringole (-10,6 % sur la même période). En cause, entre autres, les multiples vagues de chaleurs et surtout le scandale Kinder.

Et les grands gagnants sont...

Dans le détail, le nougat et la réglisse sont loin d'être les confiseries les plus plébiscitées. La catégorie qui profite le plus de cette reprise, c'est celle de la "douceur gélifiée" ou bien, encore, les sucettes. En tout, cela représente 62% des parts de marché. Assez globalement, la confiserie en France est une économie "nostalgique". Souvent, les parents achètent pour les enfants les mêmes bonbons qu'ils dévoraient durant leur enfance.

Le classement des meilleures ventes est largement dominé par Haribo avec les "Tagada" et les "Dragibus", derrière figurent les "Schtroumpfs" et autres "crocodiles". Depuis plusieurs années, ce sont toujours ces quatre références qui caracolent dans le classement. Arrivent ensuite les marshmallow et...les pastilles Vichy !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info