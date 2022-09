Sophie Coisine, journaliste à 60 millions de consommateurs, a mené une enquête sur les brosses à dents et les dentifrices. "En vérité, ce n'est pas tant la nature de la brosse qui compte que la régularité du brossage. Donc, si vous arrivez à brosser vos dents, quelle que soit la brosse, deux fois par jour, vous aurez une belle santé bucco-dentaire", révèle-t-elle.

"La brosse à dents électrique peut être parfois intéressante parce que certains droitiers vont mal nettoyer le côté gauche et vice versa. Elle fait le boulot, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre un prix exorbitant dans une brosse à dents électrique, ça ne fera pas forcément beaucoup la différence", ajoute Sophie Coisine dans Nous Voilà Bien !

Selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, les trois meilleurs dentifrices sur le marché sont Carrefour Soft Bio, Elgydium et Fluocaril car ils ne contiennent pas de substances abrasives pour les dents ou pour l'émail et qu'ils contiennent un agent moussant qui est très doux et qui ne va pas irriter vos gencives. "Ils sont aussi exempts d'une substance qui s'appelle le dioxyde de titane, qui sert à pacifier la pâte et on s'est rendu compte qu'il a un potentiel cancérigène", argumente la journaliste.

Quant aux bains de bouche, ils sont déconseillés par "un certain nombre de dentistes", parce que certains produits sont assez antiseptiques et qu'en les utilisant régulièrement, "vous allez modifier les bonnes flores bactériennes qui se développent dans votre bouche et sur votre langue et donc vous aurez une moins bonne santé bucco-dentaire".

Il faut éviter les kits de blanchiment

"Plus de la moitié des kits de blanchiment sont à éviter. La plupart du temps, la promesse ne peut pas être tenue parce qu'il n'y a pas assez de principes actifs dedans", révèle la journaliste de 60 millions de consommateurs. Dans cette optique, vous allez donc acheter un produit en pensant qu'il va vous supprimer 10 ans de taches sur les dents ou qu'il va vous les rendre plus blanches. "Et en fin de compte, il y a tellement peu de principes actifs en intérieur que ça ne peut pas faire grand-chose", illustre-t-elle.

Certains produits de blanchiment qu'on trouve sur Internet et sur des sites étrangers vont être dosés comme chez le dentiste. Et là, attention à vos dents et à vos gencives, car vous pouvez créer des inflammations, fragiliser terriblement votre émail.

Plus encore, lorsque vous allez faire un blanchiment chez le dentiste, il va commencer par regarder si vous avez des caries. Or, quand vous le faites seul avec ces produits-là, si vous avez une carie, le principe actif du produit va s'insinuer dedans, il peut détruire la dent. "Donc, ces produits sont vraiment à déconseiller fortement, tout comme les dentifrices blancheurs", rappelle Sophie Coisine.

Idem, si vous avez un dentifrice blancheur, il ne faut pas l'utiliser plus de deux fois par semaine. "Parfois ça vous fait simplement rougir les gencives, ce qui est quand même une technique pour que les dents paraissent plus blanches", ajoute Flavie Flament.

