Coronavirus : avec le confinement, le e-commerce est à la fête

publié le 02/11/2020 à 07:56

Le e-commerce est loin d'être affecté par les nouvelles mesures du gouvernement pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Avec la décision de fermer les rayons non essentiels dans les grandes surfaces, dans le but de respecter l'équité avec les petits commerces qui sont obligés de fermer, l'exécutif vient d'inventer le "syllogisme économique".

Le syllogisme, c'est un système de logique expliqué par le philosophe Socrate. "Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme donc Socrate est mortel." Ce principe peut aboutir à des aberrations comme : "Socrate est mortel. Tous les chats sont mortels. Donc Socrate est un chat." Ce dimanche 1er novembre, le gouvernement a dit : "Tous les libraires sont fermées. Les grandes surfaces vendent des livres. Donc les grandes surfaces ferment leurs rayons livres." Ce n'est plus une aberration, c'est du nivellement par le bas.

Ces restrictions sont un véritable triomphe pour le e-commerce, pour Amazon et consors et la "jacquerie" des commerçants aboutit à renforcer les seigneurs du web. Les libraires disent que c'est Amazon qui les tue, les chausseurs que c'est Sarenza qui les met à terre. Avec le reconfinement, on aboutit à une réglementation qui rend impossible le commerce physique et qui précipite le consommateur vers le e-commerce.

Les Gafa, grands vainqueurs du confinement

Pourtant, ces géants mondiaux n'ont pas vraiment besoin qu'on les aide durant cette crise sanitaire. Amazon a quasiment triplé ses bénéfices au 3ème trimestre, Google, impacté par le confinement du début d'année, a de nouveau un chiffre d'affaires en hausse au moment où l'activité économique est repartie.

Apple a vendu moins d'iPhone mais a vu ses ventes d'iPad et de Mac bondir de plus de 30% car l'équipement informatique pour travailler à la maison a été renouvelé. En réalité, les Gafa sont les grands vainqueurs du confinement et du déconfinement car ce sont des groupes mondiaux et, pour la première fois dans notre histoire contemporaine, on est face à un confinement mondial.

Alors que le Premier ministre Jean Castex a invité les consommateurs français à patienter pour faire leurs achats pendant un mois plutôt que d'aller sur ces grands sites de e-commerce, cet appel à la citoyenneté des consommateurs est surréaliste. Si le gouvernement estime que c'est le seul moyen de contrer la montée du e-commerce et de sauver nos petits commerçants, c'est effrayant.

Malgré un élan de solidarité, les petits commerces vont souffrir

Depuis le premier confinement, les petits commerçants n'ont pas réussi à suffisamment s'organiser pour faire du e-commerce. Seulement un tiers des petits commerces ont un site internet qui permet de faire de la vente à distance. À l'inverse, la restauration a pris le virage en s'appuyant souvent sur des plateformes comme Ubert Eat, Deliveroo ou La Fourchette.

Plutôt que d'opposer grande distribution, petits commerces et géants de la vente en ligne, il aurait été préférable qu'on laisse s'installer l'élan de solidarité qui débutait, ces derniers jours. Par exemple, Burger King invitait à commander de la vente à importer, même chez son concurrent McDo.

Auchan, Monoprix et quelques grandes surfaces avaient décidé de laisser quelques mètres carrés dans leurs magasins pour permettre à des fleuristes, libraires et cordonniers, des petits commerces obligés de fermer, de continuer de travailler. On pourra y voir des coups de pub faciles mais on peut aussi espérer qu'il y ait plus de solidarité entre commerçants. La décision du gouvernement de ce dimanche 2 novembre a ruiné ces initiatives.